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Denizli'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2018 17:49

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü, Kervansaray Mahallesi Vatan Bulvarı\'nda uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Polis, içinde 4 kişinin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Şüpheliler, polisin uyarısına rağmen kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda otomobil, Zümrüt Mahallesi\'nde durduruldu. İçindeki F.B, Ş.E, H.M. ve S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 26 gram eroin ele geçirildi. Sarayköy ilçesindeki bir diğer operasyonda ise, çoraba sararak cebine sakladığı 500 uyuşturucu hapla yakalanan Y.B. de gözaltına alındı. Sorgularının ardından uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklandı.

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