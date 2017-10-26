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Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ve Honaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo esrar ile 26 gram eroin ele geçirildi

26 Ekim 2017 20:55

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ve Honaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo esrar ile 26 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3\'ü tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ve Honaz ilçelerinde geçen Salı günü uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpeği \'Evlat\'ın da kullanıldığı aramalarda 4 kilo esrar ile 26 gram eroin ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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