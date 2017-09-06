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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı

06 Eylül 2017 15:21

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bir dizi çalışma yaptı. İlk olarak şüphe üzerine kontrol edilen bir araçta yapılan aramada, gizlenmiş 1 kilo skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.
Polis, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese de baskın yaptı. Yapılan baskında, ev içerisinde satışa hazır durumda 1100 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 1 şüpheli de sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, kentte yaptığı diğer çalışmalarda 125 gram esrar, 8 gram eroin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplam 14 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 5\'i daha tutuklandı. Böylelikle kentteki operasyonlarda, toplam 10 zanlı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, 9\'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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