Üniversite öğrencisi otelde ölü bulundu

Denizli'de 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Türkyılmaz, kaldığı otel odasında elleri arkadan bağlı tavandaki barfiks demirine iple asılı ölü bulundu.

Otosantral Garajı yakınındaki bir otelin altıncı katında meydana gelen olayda, Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olan Soner Türkyılmaz, bugün saat 17.00 sıralarında kaldığı otel odasını temizlemek için içeriye giren görevliler tarafından ölü bulundu.

Türkyılmaz'ı tavandaki barfiks demirine elleri arkadan iple bağlı olarak asılı bulan görevliler, polise haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Türkyılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından odada tek başına olduğu belirlenen Soner Türkyılmaz'ın kapısında zorlamaya dair bir işaret bulunmadı.



Polis, Türkyılmaz'ın ellerini arkadan bağladıktan sonra, boynuna geçirdiği iple kendini asarak intihar ettiği üzerinde duruyor.