Denizli'de tüfekli dehşet: Eşi ile kızını öldürüp, intihara kalkıştı (2)

TEHDİT EDİLİNCE 2 GÜN ÖNCE SAVCILIĞA GİTMİŞ

Denizli\'nin Sarayköy ilçesinde, boşanma arifesinde olduğu eşi Ayşe Şahin (31) ile kızı Nurdan Şahin\'i (13) av tüfeğiyle öldürüp, intihara kalkışan tekstil işçisi Oktay Şahin\'in (42) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nurdan Şahin\'in cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği bakkalda delilleri topladı. Olay yerine gelen Oktay Şahin\'in annesi, gözyaşları içinde, \"Oğlumun başını yaktın gelin\" diye feryat etti. Kadın, polis tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Eşinden 1 yıldır ayrı yaşayan Ayşe Şahin\'in boşanma davası açtığı, daha önce koruma kararı aldırdığı, kararın 8 Şubat\'ta dolduğu öğrenildi. Ayşe Şahin\'in, ayrıca kendisini tehdit eden eşi Oktay Şahin hakkında, 2 gün önce de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, tekrar koruma kararı istediği, kararın da henüz çıkmadığı belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)



FOTOĞRAFLI