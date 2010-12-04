-DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 7 POLİS YARALANDI DENİZLİ (A.A) - 03.12.2010 - Denizli'de polis midibüsü ile halk otobüsü çarpıştı, 7 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, polis memuru Eray Topçam yönetimindeki 20 A 6281 plakalı çevik kuvvet midibüsü, Üçler Cumhuriyet Mahallesi Umut 2 Kavşağı'nda, Mustafa Dedeli'nin kullandığı 20 R 6483 plakalı halk otobüsüne çarptı. Otobüsün kavşağa ters girdiği iddia edilen kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen polis midibüsündeki sürücü ile diğer polis memurları Ali Dere, İlhami Gündüz, Abdullah Metin, Resul Çelik, Selçuk Çetinkaya ve Emrullah Akbaş yaralandı. Yaralılar, Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Denizli Emniyet Müdürü Atilla Çınar, ''Maddi hasarlı ve yaralamalı bir trafik kazamız söz konusu. Göreve gitmekte olan çevik kuvvet aracımızla bir halk otobüsünün çarpışması söz konusu. Bu iki aracın çarpışması sonrası bizim memurlarımızdan 7 arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Kendimiz taraf olduğumuz için bu konuyla ilgili çalışma yapmayacağız. Jandarma, Karayolları ve diğer belediyenin ilgili bilirkişileri gelip çalışma yapacaklar. Çok şükür arkadaşlarımızın ciddi yaraları yok'' dedi.