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Denizli'de tekstil fabrikasında gaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu (4)

AK PARTİLİ TİN, GAZDAN ETKİLENENLERİ ZİYARET ETTİ Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, tekstil fabrikasında gaz sızıntısından etkilenip hastaneye kaldırılan işçileri, tedavi gördükleri Denizli Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti, yetkililerden bilgi ald

28 Ekim 2017 04:27

AK PARTİLİ TİN, GAZDAN ETKİLENENLERİ ZİYARET ETTİ
Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, tekstil fabrikasında gaz sızıntısından etkilenip hastaneye kaldırılan işçileri, tedavi gördükleri Denizli Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Tin, müşahade altında tutulan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastane çıkışı açıklama yapan Şahin Tin, \"Olayın yaşandığı sırada Ankara\'daydık. Mecliste toplantılarımız bittikten sonra hemen Denizli\'ye gelerek işçileri hastanede ziyaret ettik. Hastane yetkililerinden aldığımız bilgiye göre çok şükür gazdan etkilenen kardeşlerimizin durumları gayet iyi. Bu vesileyle tüm işçi kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca şu hususa da dikkati çekmek istiyorum. Tüm işletmelerimiz aldıkları tedbirleri bir kez daha kontrol etmeli ve gözden geçirmelidir. Bu ve benzeri hususlar ihmal kaldırmaz. Hassas olmalıyız. İlgili yasalar çerçevesinde her türlü tedbirler işletmelerimiz tarafından alınmalıdır. Bugünkü yaşanan hadise ile ilgili zaten valiliğimiz gerekli incelemeyi başlatmış durumda. Herhangi bir ihmal var ise gerekli işlem yapılacaktır\" dedi. 
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) 

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