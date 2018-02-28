Denizli'de tarım, sera ve hayvancılık fuarı açıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuarda tarım sektöründe faaliyet gösteren 214 firma stant açtı.

EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 14\'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karahan, açılışta, tekstil ve turizm kenti Denizli\'nin, tarım sektöründe de geliştiğini ve başarılı işlere imza attığını söyledi. Fuarı düzenleyen Fatih Tan, ilginin oldukça fazla olduğunu belirtip, \"Geçen yıl fuarda 180 firma ile 178 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl fuara 214 firma katılarak stant açtı. 200 bin ziyaretçi bekliyoruz\" dedi.

4 Mart\'a kadar açık kalacak 14. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı\'nda traktör, biçerdöver, çeşitli tarım makineleri, sulama teknikleri, hayvancılık ve yem alanında faaliyet gösteren firmalar ürünlerini tanıtıyor.



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