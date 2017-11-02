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Denizli'de sahte para operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir minibüsü kontrol eden jandarma ekipleri, hepsi sahte olmak üzere, 200 liralık 222 banknot, 100 liralık 405 banknot, 20 liralık 1385 banknot ele geçirdi

02 Kasım 2017 14:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde bir minibüsü kontrol eden jandarma ekipleri, hepsi sahte olmak üzere, 200 liralık 222 banknot, 100 liralık 405 banknot, 20 liralık 1385 banknot ele geçirdi. Olayla 6 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü, Honaz\'daki Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) piyasaya sahte para sürüleceğini öğrendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, OSB\'ye gelen ve içinde 6 kişinin bulunduğu minibüsü durdurdu. Yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere, 200 liralık 222 banknot, 100 liralık 405 banknot, 20 liralık 1385 banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen sahte paraların gerçeklerinden ayırt edilmesinin oldukça zor olduğu kaydedildi.

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