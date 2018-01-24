Denizli'de ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, eve operasyon düzenleyen jandarma, ruhsatsız 9 tabanca ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi, gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıralan Mahallesi\'nde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Bir ev ve bakkal dükkanına yapılan operasyonda, 5\'i 7.65 milimetre, 4\'ü 9 milimetre olmak üzere ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi, gözaltına alınırken, sorgusu için Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



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