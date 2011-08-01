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DENİZLİ'DE PTT ŞUBESİNDEN GASP DENİZLİ (A.A)

01 Ağustos 2011 22:22

-DENİZLİ'DE PTT ŞUBESİNDEN GASP DENİZLİ (A.A) - 01.08.2011 - Denizli'de PTT şubesinin tuvaletine saklanan kişi, mesai bitiminde kasada bulunan 25 TL'yi bıçak zoruyla gasp etti. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan PTT şubesine giren bir kişi, mesai saati bitimine kadar tuvalette saklandı. Kimliği belirlenemeyen kişi, PTT görevlisi Hülya Özen'in akşama kadar biriken paraları kuryeye verip kapıyı kilitlemesinin ardından tuvaletten çıktı. Özen'den bıçak zoruyla kasadaki paraları isteyen kişi, kasada bulunan 25 TL'yi gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Özen'in olayı emniyet güçlerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Zanlının eşgalini belirleyen polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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