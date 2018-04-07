Denizli'de PKK propagandasına 5 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, internette sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 5 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, dün yaptığı operasyonda, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.