T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de PKK propagandasına 5 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı

07 Nisan 2018 16:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, internette sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 5 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, dün yaptığı operasyonda, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİPKKDenizliEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadelePolisEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24