Denizli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam ilçe girişinde meydana geldi. Denizli\'den Antalya yönüne giden Zafer Kıllı yönetimindeki 32 FG 791 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalışan Abdullah Bilgiç\'in kullandığı 15 TA 692 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 6 kişi, araçlarda sıkışarak yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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