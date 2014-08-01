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Denizli’de otobüs markete girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kent merkezinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, bir otomobile çarptıktan sonra markete girdi

01 Ağustos 2014 16:19

Denizli kent merkezindeki Bursa Caddesi’nde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden belediye otobüsü bir araca çarptıktan sonra bir markete girerek durabildi. Kazada otobüs şoförü ve 20 yaşındaki Kevser Gürel hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Otobüsün kazadan önce kırmızı ışık ihlali yapıtığı da iddia eliyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Fatih Hakyemez idaresindeki Denizli Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşım otobüsü, Bursa Caddesi'nde karşı yönden gelen Yaşar Soyuçok yönetimindeki otomobille çarpışarak kontrolden çıktı ve yol kenarında bahçedeki ağaçları yıkıp marketin duvarına çarparak durabildi. 

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, 17 yaralının 4’ü Almanya’dan Türkiye’ye gelen Yaşar Soyuçok kontrolündeki araçta bulunan yolcular olduğu belirtildi.

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