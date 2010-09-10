-DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI DENİZLİ (A.A) - 10.09.2010 - Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınında, 5 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesine bağlı Akbay köyü yakınlarında öğleden sonra henüz belirlenmeyen nedenle beş ayrı yerde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, yarım saatte ilk müdahale yapılırken, sarp yerdeki yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 80 orman işçisi ve 50 köylünün katıldığı çalışmayla iki buçuk saatte kontrol altına alındı. Honaz Kaymakamı Turgut Gülen ve Denizli Orman Bölge Müdürü Adem Oklu, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Antalya'dan gelen iki uçak ile Denizli, Manisa, Fethiye, Nazilli, İzmir Kemalpaşa'dan gelen 5 helikopterin katıldığı yangın, köylülerin de katıldığı çalışmalarla söndürüldü. Denizli Orman Bölge Müdürü Adem Oklu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra çıkan yangında 5 hektar karaçam ormanının zarar gördüğünü bildirdi. Oklu, 5 yerde aynı anda çıkan yangında sabotaj ihtimali olduğunu belirterek, ''Bölgede çok sık ormanlar var. Vatandaşlar şüphelendikleri durumlarda güvenlik güçlerine bildirsinler'' dedi. Kontrol altına alınıp ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.