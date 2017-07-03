Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bugün saat 19.00 sıralarında Kabaağaç Mahallesi'nde başlayan va çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürmek üzere, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopterle, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar ve sarp arazi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

Yangının ilerlediği yönde bulunan kırsal Tekkeköy Mahallesi'nin, tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.