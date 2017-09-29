Denizli'de okul çevresinde gezenlere para cezası verilecek

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde ilgisi olmadığı halde gezenlere ve dolaşanlarda Kabahatler Kanunu\'na göre para cezası verilecek.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Denizli Valiliği\'nin 19 Eylül\'de aldığı karar gereği Denizli sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz gibi olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak, okulla ilgisi olmayan, boşta gezen kişilerin okulun çevresini mekan tutmasının engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Okul çevresini mekan tutan kişilerden öğrencilere gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi yönlendirmesinin engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtildiği açıklamada, \"Okulla ilişiği olmayıp okul çevresinde toplanan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması, 5442 sayılı İl İdare Kanunu\' nun 66. maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu\'nun 32. maddesi gereğince yasal işlem cezası uygulanacaktır\" denildi.

Alınan kararla belirlenen önlemlere ve uygulamalara riayet etmeyenlere Kabahatler Kanunu\'na göre 100 liraya kadar para cezası verilebilecek.