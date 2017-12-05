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Denizli'de öğrenci midibüsü devrildi: 24 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir özel okulun öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi

05 Aralık 2017 14:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, bir özel okulun öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada, midibüs şoförü ile 23 öğrenci yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Cankurtaran Mahallesi, Denizli-Antalya yolunda meydana geldi. Denizli\'den Cankurtaran Mahallesi\'ndeki özel okula öğrenci taşıyan Hasan Hüseyin Mutluluk yönetimindeki 20 S 0327 plakalı servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun virajında, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçerek, devrilen araçta midibüs şoförü ile birlikte diğerleri öğrenci toplam 24 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Yaralı öğrenciler, yan yatan midibüsün içinden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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