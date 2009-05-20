Denizli'de mutlu son



Beşiktaş ile anlaşması sezon sonunda bitecek olan Mustafa Denizli’yle, Yıldırım Demirören daha önce bir görüşmede bulunmuştu.



Demirören’in ‘Mukaveleyi uzatalım’ teklifine sıcak baktığını belirten Denizli, “Benim için imza, sözleşme önemli değil. Önemli olan ağızdan çıkan sözdür. Önce kupayı alalım, şampiyonluktaki durumumuz belli olsun... Daha sonra benim sözleşmeme sıra gelir” yanıtını vermişti.



Başkent’te liderliği ele geçiren, İzmir’de de iyi futbol ve farklı sonuçla Fortis Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Kara Kartallar’da Başkan Yıldırım Demirören ve Mustafa Denizli bir görüşme daha yaptılar.





Hazırlıklar başladı



Ankaragücü karşılaşması dönüşünde, Başkan Yıldırım Demirören’in, Denizli’ye, “Artık bu işi uzatmanın anlamı kalmadı hocam” dediği ve tecrübeli çalıştırıcının da, “Haklısınız Sayın Başkan” yanıtını verdiği kaydedildi. Bu diyalog sonrasında yeni sezonda da Kara Kartallar’ı Mustafa Denizli’nin çalıştırması kesinleşmiş oldu. Kısa süren görüşmede, Başkan’ın, “Yeni sezonun planlamasını yapın. Transferleri, kamp yerlerini ve hazırlık maçları dahil olmak üzere tüm detayları hazırlayın. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olup, adından söz ettirecek bir takım istiyorum. Hayırlı olsun” dediği bildirildi. Başkan’a teşekkür eden Mustafa Denizli’nin bu konuda kolları sıvadığı ve ilk iş olarak Hollanda’da kamp yeri arayışı içerisine girdiği dile getirildi.



Tek sıkıntı var



Ancak Başkan ile Denizli arasındaki tek görüş ayrılığı, yeni sözleşmenin süresi... Yıldırım Demirören ısrarla kontratın 3 yıllık yapılmasını istiyor. Futbol kariyeri boyunca tüm sözleşmelerini 1’er yıllık yaptığını belirten Denizli ise uzun soluklu bir imza atmaya yanaşmıyor. İki tarafın resmi imza öncesinde bir kez daha görüşecekleri ve fikir alışverişinde bulunacakları bildirildi.