Denizli'de minibüs kundaklandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Güzelköy Mahallesi\'nde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Park halindeki Mehmet Biçer\'e ait 20 AJY 06 plakalı minibüs kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Bir anda alev alan minibüsü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında minibüs kullanılmaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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