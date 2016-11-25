Denizli'de krom madeninde göçük

Denizli'nin Acıpayam ilçesi krom madenin göçük meydana geldi, 1 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarına başlandı.

Madendeki göçükte bir işçinin mahsur kaldığı, işçinin kurtarılması için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiye ulaşıldığını ve irtibat sağlandığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarını Denizli İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yürüttüğünü belirten Altıparmak, ekiplerin diyalog halinde olduğu işçinin sağ salim kurtarılmasını beklediklerini ifade etti.