T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de krom madeninde göçük

İlk belirlemelere göre 1 işçinin mahsur kaldı

25 Kasım 2016 02:15

Denizli'nin Acıpayam ilçesi krom madenin göçük meydana geldi, 1 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarına başlandı.

Madendeki göçükte bir işçinin mahsur kaldığı, işçinin kurtarılması için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiye ulaşıldığını ve irtibat sağlandığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarını Denizli İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yürüttüğünü belirten Altıparmak, ekiplerin diyalog halinde olduğu işçinin sağ salim kurtarılmasını beklediklerini ifade etti.

 

ETİKETLER

denizlikrom

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24