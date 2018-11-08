Denizli'de kömür denetimleri başladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere başladı.

Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte kentteki kömür satış noktalarında kontrollerine başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuvara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün içinde bulunan maddelerin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Ayrıca denetimlerde, işletmelerin yeterlilik belgelerinin de olup olmadığı kontrol ediliyor.

AÇIKTA KÖMÜR SATIŞI YASAK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, vatandaşların yakılması yasak olan atık maddeleri yakmamaları gerektiğine dikkat çekti. Açıkta kömür satışının yasak olduğu, işletmecilerin Mahalli Çevre Kurulu Kararı\'nca kriterleri belirlenen kömürleri satmaları gerektiği, bu konuda vatandaşların, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne şikayet edebilecekleri kaydedildi.

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