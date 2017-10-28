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Denizli'de kimliksiz yabancı denetimi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis, yabancı uyruklu kişilere yönelik kimlik denetimi yaptı

28 Ekim 2017 13:33

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polis, yabancı uyruklu kişilere yönelik kimlik denetimi yaptı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi\'ne bağlı 82 ekip; Suriye, Afganistan ve İranlılar\'ın yoğun yaşadığı bölgelerde kimlik kontrolü yaptı. Delikliçınar Meydanı yakınındaki kafelerin yoğun olarak bulunduğu Eflatun ve Meserret sokaklarda yabancı kişilerin kimlik sorgulaması yapıldı, üzerleri arandı. Denetimde şüpheli görülen 98 kişiyle ilgili kimlik incelemesi yapıldı. Denetimde, kimliği olmayan ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 5 Suriye uyruklu gözaltına alınarak Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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