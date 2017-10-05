Denizli'de 'Kazıkbeli Savaşı' etkinliği

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihine ışık tutan önemli olayların gelecek nesillere aktarılması amacıyla 869 yıl önce yapılan Kazıkbeli Savaşı\'nı anma etkinlikleri düzenleyecek.

Anadolu\'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı için geçen ay Çivril\'de anma töreni düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de 869 yıl önce Haçlı Orduları\'na karşı kazanılan Kazıkbeli Savaşı\'nı hatırlatmak için anma etkinlikleri düzenleme kararı aldı. Kazıkbeli Savaşı anma etkinliklerini, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Bir kafede yapılan toplantıya Başkan Zolan\'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Acıpayam Dernekler Birliği Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ve birliğin temsilcileri katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin bugüne kadar geçmişle buluşmak ve tarihe dokunmak düşüncesi ile birçok çalışma yaptığını vurgulayan Başkan Zolan, \"Bugün tarihimizle buluşmak, geçmişimizi hatırlamak ve özümüzü bilmek ve ecdadımızın canıyla, kanıyla Anadolu\'nun bize yurt olması için yaptığı mücadeleyi hatırlamak için bir araya geldik. Eğer bu şehirde yaşıyorsak, geçmişimizi bilmek durumundayız. Ancak oradan güç alıp özgüven kazanabiliriz. En önemlisi gençlerimize geçmişimizi anlatmak ve aktarmak ve bunun tarih boyunca da sürmesi gerekiyor\" dedi.

Anadolu\'nun Türk yurdu olması için Denizli\'nin geçmişinde birçok zaferler olduğunu kaydeden Başkan Zolan, \"841 yıl önce Miryokefalon Savaşı\'nda ecdadımızın kazandığı zaferi çocuklarımıza, Türkiye\'ye ve tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor. Denizli, bugüne kadar her türlü mücadelenin içerisinde olmuş. 15 Mayıs 1919 milli mücadele sırasında, Miryokefalon Savaşı\'nda ve 1148\'de Alman ve Fransız ordularından oluşan haçlılara karşı Kazıkbeli Savaşı\'nda mücadeleler verilmiş. Bu topraklarda çok büyük tarihler yazılmış. Bugün Anadolu Türk toprağı ise Miryoefalon ve Kazıkbeli savaşlarındaki mücadeleler ve fedakarlıkların büyük önemi var. Bu savaşlarda yer alan ecdadımızı yad ediyor, rahmetle anıyoruz. Bu mücadele bugün de devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. İnşallah bu topraklar yine ecdadımızdan bize geldiği gibi bizim olmaya ve bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Geçmişini bilmeyen geleceğini de planlayamaz. 8 Ekim Pazar günü Kazıkbeli\'nde olacağız. Ben, tüm hemşehrilerimi davet ediyorum\" diye konuştu.

Acıpayam Dernekler Birliği Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ise, \"Geleceğinizi müreffeh bir hale getirme adına planlar yapmak istiyorsanız yaşadığız coğrafya ile ilgili doğru bilgilere sahip olmak ve hem kendinize, hem de nesillerinize aktarmanız gerektiğine inanıyorum. Denizli coğrafyasını düşündüğümüzde 20-25 yıl önce bu anlamda biz bilgi zafiyeti içerisindeydik. Büyükşehir Belediyesi\'nin yapmış olduğu kültürel ve tarihi anlamda çalışmalar, üniversitede yapılan bilimsel çalışmalar, bugün bizim coğrafyamızla ilgili pek çok doğru bilgiye ulaşma fırsatını bize verdi\" dedi.

Anma etkinlikleri kapsamında 6 Ekim Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi\'nde sergiler açılacak, panel düzenlenecek. Pazar günü ise savaşın yapıldığı yer olarak belirlenen Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarındaki Anıttepe\'de saygı yürüyüşü yapılacak, Oğuz boylarını temsilen çadırlar kurulacak, mehteran ve halk oyunları gösterileri ile şiir dinletileri düzenlenecek ve çeşitli ikramlar olacak. Töreni izlemek isteyenler için çeşitli noktalardan otobüsler kaldırılacak.

FOTOĞRAFLI