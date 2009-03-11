Denizli'de Karadayı ile Bir hakkında suç duyurusu

Denizli eski milletvekillerinden Mustafa Kemal Aykurt, emekli orgeneraller Karadayı ile Bir hakkında, suç duyurusunda bulundu



Denizli eski Milletvekillerinden Mustafa Kemal Aykurt, emekli Orgeneraller İsmail Hakkı Karadayı ile Çevik Bir hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve hükümeti ıskat etmeye teşebbüs" gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



TBMM'de 21. dönem DYP Denizli Milletvekili olan Avukat Mustafa Kemal Aykurt, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa'nın ilk 4 hükmünün Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgasını oluşturduğunu ve "egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu" hatırlattı.



Aykurt, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya ait olduğu ileri sürülen ses kaydındaki konuşmalar ile Eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir'in imzasını taşıdığı iddia edilen "gizli" ibareli belgelerin gazete ve internet sitelerine düştüğünü hatırlattı. Bu konularla ilgili hiç bir tekzip veya açıklama yapılmadığını belirten Aykurt, kimsenin Anayasa'ya dayanmayan bir devlet yetkisini kullanamayacağını ifade etti.



Emekli Orgeneraller Karadayı ve Bir hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve hükümeti ıskat etmeye teşebbüs" ettikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdiğini açıklayan Aykurt, şunları söyledi:



"Şüpheliler, haiz oldukları güce dayanarak devletin müesses nizamlarını yıkmak için örgütler kurmuşlar, insanlarımızı fişlemişler, Andıç, Batı Çalışma Grubu gibi birtakım isimler altında teşkilatları devreye sokarak illegal fiiller ve işlemler yapmışlardır. Şüphelilerin, düşündükleri fiilleri hayata geçirebilmek için, hepimizin gurur ve övünç kaynağı büyük Atatürk'ü istismar ederek, kendi emellerine alet ederek, ülkede kaos yaratmaya ve birtakım insanları abartarak

sahneye koyup darbeye malzeme topladıkları kendi beyanlarında sabittir. Bu eylemler, Anayasa'nın açık ihlalidir. Anayasa'mızın belirlediği parlamenter demokrasimizin ve hukukun üstünlüğünün korunması ve ayakta kalması için birey olarak demokratik hakkımızı kullanıyoruz."



Avukat Aykurt ayrıca, "Kenan Evren Bulvarı" isminin değiştirilmesi için de Denizli Belediye Başkanlığına dilekçe verdiğini kaydetti.

