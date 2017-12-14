Denizli'de kanalizasyon inşaatından tarih çıktı

Denizli'nin Tavas ilçesi'nde belediye ekiplerinin kanalizasyon hattı için yaptığı kazı sırasında, yaklaşık 3 metre derinlikte tarihi eser kalıntıları ortaya çıktı. Mermer sütunlarının 1500 yıllık Geç Roma dönemine ait olduğu sanılıyor.

Tavas ilçesi Bağlar Mevkii'ndeki Yaka Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri, geçtiğimiz hafta kanalizasyon hattı için çalışma başlattı. Ekipler, kepçe ile hat açarken 3 metre derinlikteki çukurdan tarihi sütunlara ait mermer parçaları olduğu görünce polise haber verdi. Kanalizasyon hattı çalışması yapılan sokakta tarihi eser ortaya çıkması üzerine polis ekipleri önlem aldı, kazı çalışması durduruldu. Sokağa gelen Müze Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kanalizasyon hattı kazılırken ortaya çıkan tarihi sütunların 1500 yıllık Geç Roma dönemine ait olduğu sanılıyor.



Ayrıca, Müze Müdürlüğü'nün arkeologlarının bölgeye gelip, kazı alanında başka eserlerin olup olmadığı konusunda inceleme yapacakları öğrenildi. Kazıların durdurulduğu sokakta oturan Halil İbrahim Tiver, kanalizasyon hattı kazılırken, tarihi eserin çıktığını belirterek, "DESKİ görevlileri burada alt yapı çalışması yapıyordu. Kanalizasyon hattı kazılırken, iş makinesiyle tarihi taşları bulmuş. İşçiler taşları bulunca polise haber verdi. Ardından kazılar durduruldu" dedi. (DHA)