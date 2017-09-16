Denizli'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'nde, minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Acıpayam İlçesi Denizli- Antalya Karayolu Akalan Kavşağı\'nda meydana geldi. Akalan yönünden Acıpayam İlçesi\'ne doğru giden Ümmügül Şahal (39) yönetimindeki 48 Z 1296 plakalı kamyonetle ana yola çıkınca, Baki Demirkaya\'nın kullandığı 20 DG 228 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Şahal ile minibüsteki sürücü Baki Demirkaya ve yanındaki yolcu Fatma Özkaynak ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ümmügül Şahal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahal\'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Minibüs sürücüsü Baki Demirkaya\'nın 1.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. İki yaralının hastanede tedavisi sürüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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