Denizli'de kaçırdıkları emeklinin parasını gasp eden 3 şüpheli tutuklandı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde yaşayan emekli 68 yaşındaki Süleyman S.\'yi kaçırıp döverek parasını gasp ettiği öne sürülen 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Olay, geçen 17 Eylül\'de, Merkezefendi İlçesi Üçler Mahallesi\'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Süleyman S.\'yle bir süredir birlikte olan H.Ö. (32), iddiaya göre, hurdacılık yapan arkadaşları G.K. (28) ve C.Ş.,(29) ile birlikte Süleyman S\'nin parasını almak için plan kurdu. Süleyman S.\'nin evinde altın ve para olduğunu sanan H.Ö., G.K. ve C.Ş., planı uygulamaya geçirdi. 17 Eylül gecesi Süleyman S.\'yi arayan H.Ö., birlikte olmak istediğini, evin önünde beklediğini söyledi. Sokağa çıkan Süleyman S., evin önünde bekleyen otomobildeki G.K. ve C.Ş. tarafından zorla araca bindirildi. Evinin önünden kaçırılan Süleyman S., dağlık alanda zanlılar tarafından tekme tokat dövüldü. Süleyman S.\'nin evinin anahtarını alan iki zanlı, evdeki 2 bin 850 lira ile televizyon ve buzdolabını alarak dışarı çıktı. Zanlılar daha sonra Süleyman S.\'yi, evinin yakınında otomobilden ağır yaralı halde indirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans Süleyman S.\'yi Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Süleyman S., 10 gün hastanede tedavi gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Süleyman S.\'yi kaçıranların kimliklerini tespit edip, yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklandı.



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