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Denizli'de kaçak sigara operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir işyeri ve depoda gizlenen 31 bin paket, durdurulan bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

21 Ağustos 2017 16:17

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir işyeri ve depoda gizlenen 31 bin paket, durdurulan bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda kent merkezinde kaçak sigara operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında, bir işyeri ve depoya baskın yapan ekipler, 31 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Bu kişilerin depo ve işyerinde, kaçak sigaraları gizlemek için gizli bölmeler yaptıkları ve kaçak sigaraları bu alanlarda sakladıkları belirlendi. Yine kent merkezinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bidon ve çuvallarda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu\'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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