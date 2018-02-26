Denizli'de kaçak satılan 8 ton 10 numara yağ ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polisin, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla daha önce kapatılan bir madeni yağ üretim tesisine düzenlediği operasyonda, 8 ton 10 numara yağ ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesindeki, daha önce kapatılan bir madeni yağ tesisinde, yakıt olarak kullanılmak üzere kaçak olarak 10 numara yağ satışı yapıldığını belirledi. Atıl durumdaki tesise, geçen 24 Şubat\'ta operasyon düzenleyen polis, 8 ton 10 numara madeni yağ ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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