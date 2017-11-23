Denizli'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki 17 ayrı işyerine polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli miktarda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün, kaçak tütün ve tütün mamulleri ile kaçak içki satışının önlenmesi amacıyla il merkezinde bulunan 17 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.Tütüncü adı altında faaliyetlerini sürdüren büfe, tablacı olarak bilinen kaçak tütün ve tütün mamulü ile kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen iş yerlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı bin 650 paket sigara, 6 bin tek sigara, 8.5 kilogram tütün, 814 şişe viski ve votka, 6 elektronik sigara likiti, 59 kol saati bulundu. Ayrıca aramalar esnasında ele geçirilen bir adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



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