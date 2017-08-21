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Denizli'de kaçak içki operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada 648 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi

21 Ağustos 2017 21:43

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada 648 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, geçtiğimiz 16 Ağustos\'ta, Honaz İlçesinin Kaklık Mahallesi\'nde, yol kontrolü yapıldı.
Yapılan kontroller sırasında, şüpheli bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, 648 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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