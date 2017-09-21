T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de kaçak elektronik sigara operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, kaçak elektronik sigara üretiminde kullanılan 9 bin 158 aparat ve 168 litre 975 mililitre elektronik sigara likiti aroması ele geçirdi

21 Eylül 2017 17:53

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, kaçak elektronik sigara üretiminde kullanılan 9 bin 158 aparat ve 168 litre 975 mililitre elektronik sigara likiti aroması ele geçirdi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak elektronik sigara ve malzemelerinin bulunduğu ihbarını aldığı iki ayrı adreste, eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara, elektronik sigara likiti ve elektronik sigara üretiminde kullanılan toplam 9 bin 158 adet aparat ve 168 litre 975 mililitre elektronik sigara likiti aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise Kaçakçılık Kanunu\'na muhalefet suçundan adli işlem için tutanak tutuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİDenizli Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleYapılanGözaltınaKaçakçılık KanunuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24