Denizli'de kaçak elektronik sigara operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, kaçak elektronik sigara üretiminde kullanılan 9 bin 158 aparat ve 168 litre 975 mililitre elektronik sigara likiti aroması ele geçirdi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak elektronik sigara ve malzemelerinin bulunduğu ihbarını aldığı iki ayrı adreste, eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara, elektronik sigara likiti ve elektronik sigara üretiminde kullanılan toplam 9 bin 158 adet aparat ve 168 litre 975 mililitre elektronik sigara likiti aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise Kaçakçılık Kanunu\'na muhalefet suçundan adli işlem için tutanak tutuldu.



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