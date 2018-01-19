Denizli'de işçilerden tabutlu eylem

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de metal kablo üreten bir fabrikada çalışan işçiler, kendilerine teklif edilen yüzde 6.4\'lük zammı tabut taşıyarak protesto etti. Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen eylemde işçiler, karton kutulardan hazırladıkları ve üzerinde \"Mefta çok çalıştı, açlıktan öldü\" yazılı tabutu taşıyarak zammı protesto etti.

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi\'ndeki metal kablo üretimi yapan bir fabrikada çalışan işçiler, bağlı bulundukları sendika ile firma arasında toplu iş sözleşmesinin tıkandığını, işveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası\'nın (MESS) da kendilerine teklif ettiği yüzde 6.4\'lük zammı protesto etti. Türk Metal Sendikası\'nın düzenlediği eylemde fabrika önünde toplanan yaklaşık 70 işçi, tabut taşıdı. Kartondan tabut hazırlayan, üzerine de \'Mefta çok çalıştı, açlıktan öldü\' yazan işçiler, tabut başında dua okuyup, yürürken omuzlarda taşıyıp, slogan attı. İşçiler omuzlarındaki karton tabutla Türk bayrağı ve sendika bayrakları sallayarak yaklaşık 200 metrelik yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda işçiler temsili açlıktan ölen işçi için Fatiha okudu.

İşçiler adına açıklama yapan Denizli\'nin bağlı olduğu Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi\'nin Başkanı Nedim Veske, işçilerin verdikleri emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, \"Bugün burada açlığa mahkum edilen bir metal işçinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size merhumu nasıl bilirdiniz diye sorsam, \'çok çalışkandı\' dersiniz. Sonunda da, \'üretti, kazandırdı, maalesef kazanamadı\' dersiniz. Bugün onurlu, merhum metal işçisini toprağa veriyoruz. Bu kalp krizinden, trafik kazasından veya kanserden ölmedi. Kimse metal emekçisini hafife almasın. Kimse önümüze, sadaka gibi atılan zam oranlarına boyun eğeceğimizi düşünmesin. Birileri kazandı, ihracat rekorları kırdı. İşçi sadece hakkını istedi, \'Sana TÜİK\'in enflasyonu yeter, idare et\' dediler. \'Bak pinpon topunun fiyatı düştü, yazın soba borusu, kışın plaj havlusu sudan ucuz\' dediler. Gıdayı, eğitimi, ev kirasını, sağlığı boş ver, \'Bizim verdiğimizle idare et\' dediler. Ve sonunda beklenen oldu. Metal emekçisi açlıktan öldü. Biz mücadele veren metal işçilerinin açlıktan ölmelerini izin vermeyeceğiz. Türk Metal işçisi hakkını alana kadar susmayacak\" dedi.

Protesto eyleminin ardından işçiler dağıldı.



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