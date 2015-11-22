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Denizli'de işadamı otomobilinde öldürüldü

Mintaş’ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi

22 Kasım 2015 02:38

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen işadamı İsa Mintaş, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Polis, kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 21.00 sıralarında Sümer Mahallesi 25’inci Cadde Kavşağı’ndaki ışıklarda meydana geldi. Demircilik ve galericilik yaptığı öğrenilen işadamı İsa Mintaş,  otomobiliyle kırmızı ışıkta yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada yanına plakası henüz bilinmeyen bir otomobil yaklaştı.

İddiaya göre otomobilin içinden işadamı Mintaş’a pompalı tüfekle üç el ateş edildi. Başından ağır yaralanan Mintaş’ın otomobili hareket ederek yolun karşısına geçerek arsaya girip durdu. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mintaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, olay sonrası kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı

Mintaş’ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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