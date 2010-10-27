-DENİZLİ'DE İKİ ÖĞRENCİ GRUBU ARASINDA TARTIŞMA DENİZLİ (A.A) - 26.10.2010 - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Yerleşkesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. PAÜ Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesi önünde iki grup arasında tartışma başladı. Tartışanın büyümesi üzerine gruplar arasında kısa süreli arbede yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik yurt binalarının önünde de devam etti. Burada çıkan olaylarda da yurt binalarının camları kırıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. PAÜ Yerleşkesi'nin yurt binalarının girişinde toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, slogan atmaya başladı. Çevik Kuvvet polisleri öğrencilerin çevresini sararak güvenlik tedbiri aldı. Bir süre yürüyen ve slogan atmaya devam eden öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı. Polis, üniversite çevresinde çıkabilecek olaylara karşı tedbir amaçlı önlem aldı. Bu arada bazı öğrenciler, görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.