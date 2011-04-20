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DENİZLİ'DE İKİ KAHVEHANE KURŞUNLANDI DENİZLİ (A.A)

20 Nisan 2011 10:36

-DENİZLİ'DE İKİ KAHVEHANE KURŞUNLANDI DENİZLİ (A.A) - 20.04.2011 - Denizli'de aynı cadde üzerinde bulunan iki kahvehaneye, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfekle ateş açıldı. Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Hüdai Oral Caddesi üzerinde bulunan Esentepe Üçyol Kıraathanesi önünde duran bir otomobilden, kahvehaneye tüfekle üç el ateş edildi. Otomobille uzaklaşan saldırganlar, aynı sokak üzerindeki Esentepe Kıraathanesi'ne de tüfekle üç el ateş etti. Can kaybı ve yaralanan olmayan saldırıyı, polise kahvehanede bulunan vatandaşlar bildirildi. İhbarın ardından Hüdai Oral Caddesi'ne gelen polis, olay yerinde inceleme yaparak saldırganlar hakkında bilgi topladı. Denizli Valisi Yavuz Erkmen ve Denizli Emniyet Müdürü Atilla Çınar da olay yerine gelerek kahvehanede bulunan vatandaşlardan bilgi aldı. Vali Erkmen, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kahvehanede bulunanların ifadesiyle 'yoldan geçen bir aracın içerisinden tüfekle açıldığını' öğrendiklerini ve olayın nedeninin araştırıldığını söyledi. Can kaybının olmamasının olayın sevindirici yönü olduğunu belirten Erkmen, şunları kaydetti: ''Böyle bir olayı Denizli'de kesinlikle tasvip etmiyoruz. Denizli bu olaylara alışkın değil. Hiçbir zaman olmasını arzu etmediğimiz olaylar. Hepimizin sağduyulu davranması lazım. Bugüne kadar huzur içerisinde yaşayan şehrimizde bu tip olayları hiçbir zaman yaşamak istemiyoruz. Emniyet olarak arkadaşlarımız gayret gösterecekler ve bunu kim yaptıysa yakalanması, adalete teslim edilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Bizlere düşen, emniyete düşen görev, olayı yapanların bulunması, toplum olarak da hepimize düşen görev, özellikle böyle hassas bir süreçte sağ duyulu davranmak.''

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