Denizli'de gümrük kaçakçılığına 6 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de gümrük kaçakçılığına yönelik olarak, polis tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli ürünler ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigaraya yönelik iki ayrı adreste arama yaptı. Yapılan aramada elektronik sigara, elektronik sigara likiti ve elektronik sigara likiti üretiminde kullanılan aparatlar olmak üzere toplam 1306 gümrük kaçağı ürüne el koydu.

Başka bir operasyonda ise kaçak yollarla getirilerek piyasaya satışa sunulan değişik markalarda 134 kaçak kol saati ve farklı markalarda bin 43 kaçak parfüme de el konuldu. Ayrıca polis ekipleri bandrolsüz ve kaçak olarak satışı yapılmak istenen çeşitli markalarda 149 viskiyle, 44 cinsel gücü arttırıcı ürüne de el koydu. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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