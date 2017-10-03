T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de gümrük kaçakçılığına 6 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de gümrük kaçakçılığına yönelik olarak, polis tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli ürünler ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 14:49

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de gümrük kaçakçılığına yönelik olarak, polis tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli ürünler ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigaraya yönelik iki ayrı adreste arama yaptı. Yapılan aramada elektronik sigara, elektronik sigara likiti ve elektronik sigara likiti üretiminde kullanılan aparatlar olmak üzere toplam 1306 gümrük kaçağı ürüne el koydu.
Başka bir operasyonda ise kaçak yollarla getirilerek piyasaya satışa sunulan değişik markalarda 134 kaçak kol saati ve farklı markalarda bin 43 kaçak parfüme de el konuldu. Ayrıca polis ekipleri bandrolsüz ve kaçak olarak satışı yapılmak istenen çeşitli markalarda 149 viskiyle, 44 cinsel gücü arttırıcı ürüne de el koydu. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİDenizliEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleYapılanBaşkaAyrıcaOperasyonlardaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24