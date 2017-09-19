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Denizli'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

19 Eylül 2017 15:34

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Denizli Valiliği önünde düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 11\'inci Kolordu Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, Muharip Gaziler ile askeri ve sivil erkan törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın ardından protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Konuşma yapan Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, Gaziler Günü\'nün gururunu yaşadıklarını belirterek, \"19 Eylül, Aziz vatanımız için canını hiçe saymış gazilerimizin onur günüdür. Şehitlerimiz arasında ayrımcılık yapılmaması en büyük dileğimizdir. Vatanımızın huzurlu geleceği adına dayanışmamızı her zaman ayakta tutmamız gerekiyor. Şehitler ve Gaziler bu toplumun ortak değeridir\" dedi.
Bereketli Ortaokulu öğrencisi Emine Nur Gökçe\'nin şiirini okumasının ardından tören sona erdi.

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