Denizli'de FETÖ/PDY'nin adliye yapılanması davasında sanıklarına ceza yağdı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Denizli Adliyesi yapılanmasına yönelik olarak açılan, 5\'i tutuklu 31 sanıklı davada, 11 kişiye 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ/PDY\'nin Denizli Adliyesi yapılanmasında yer almakla suçlanan, 5\'i tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

FETÖ/PDY\'nin Denizli Adliyesi imamı olduğu belirtilen bir kişi ile hakim adayı, zabıt katibi, mübaşir, emekli yazı işleri müdürü ve icra müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu sanıklar son savunmalarını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, örgütün Denizli Adliyesi imamı olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Erhan Aydın\'a 7 yıl 6 ay, tutuklu sanıklardan Mustafa Özay ve Hilal İbrahim Özkan\'a 6 yıl 10 ay 15\'er gün, diğer tutuklu sanıklar Sami Ceylan, Alperen Kılıçalp ve Coşkun Türkyılmaz ile tutuksuz sanıklar Ali Küçük, Ahmet Yasin Akkaya, Hasan Boya, Halil Düzen ve Mustafa Naslıca\'ya 6 yıl 3\'er ay hapis cezası verdi. 20 sanığın ise beraatine karar verildi. Ayrıca, hapis cezası alan sanıklardan Alperen Kılıçalp, Sami Ceylan ve Coşkun Türkyılmaz\'ın tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyeleri de kararlaştırıldı.