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Denizli'de FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı

DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin çeşitli birimlerinde sözde yöneticilik yaptığı belirlenen Halil G

28 Eylül 2018 18:44

DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin çeşitli birimlerinde sözde yöneticilik yaptığı belirlenen Halil G., güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. 
FETÖ/PDY\'nin kapatılan dershanesinde müdürlük, \'ilçe imamlığı\', Ege Sağlık Federasyonu\'nda genel sekreterlik ve örgütün sözde \'Ege Bölgesi doktorlar yapılanması\'nda çeşitli görevler yaptığı belirlenen Halil G.\'nin Denizli\'de olduğu belirlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u da kullandığı tespit edilen Halil G., güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Halil G.\'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki soruşturmanın sürdürüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edileceği belirtildi.

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