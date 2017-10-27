Denizli'de FETÖ'nün Milli Eğitim yapılanması davası başladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturmasının ardından, örgütün Milli Eğitim Müdürlüğü yapılanmasına yönelik açılan davada, 9\'u tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki duruşmaya, 9\'u tutuklu 13 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı. FETÖ/PDY\'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ndeki yapılanmasına yönelik davanın duruşmasında ilk olarak, sanıkların kimlik tespitleri yapıldı, ardından iddianame okundu. Mahkemede sanıklara, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullanmaları, Bank Asya\'ya para yatırmaları, örgütün sendikası ve kapatılan derneklere üyelikleri konuları soruldu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan eski öğretmen A.K., örgüt üyesi olmadığını, örgüte ait hiçbir faaliyete katılmadığını iddia edip, ByLock programını da indirmediğini ve kullanmadığını söyledi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

DİĞER FETÖ DAVASINDA 1 TAHLİYE

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde örgütün çeşitli kamu kurumlarındaki örgütlenmesine yönelik açılan, 11\'i tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın duruşması da sabah yapıldı. Duruşmada, sanıkların savunmalarını yapmasının ve avukatlarının tahliye talep etmesinin ardından ara karar verildi. Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanıklardan C.K.\'nın tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.