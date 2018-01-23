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Denizli'de FETÖ'nün 15 Temmuz bilançosu açıklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 7 bin 10 kişi hakkında FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi

23 Ocak 2018 22:26

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 7 bin 10 kişi hakkında FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana başlatılan soruşturmaların rakamları açıklandı. Açıklamada, 7 bin 10 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:
\"Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında, bugüne kadar toplam 7 bin 10 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla soruşturma yürütüldü. Bu soruşturmalar kapsamında 937 soruşturma dosyası üzerinden 2 bin 881 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan kamu davası açıldı. 1467 soruşturma dosyası üzerinden 2 bin 815 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği iddiası kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 917 derdest soruşturma dosyası üzerinden 1314 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan soruşturmanın ise halen devam etmekte.\"
\"BYLOCK KULLANICISI OLDUKLARI TESPİT EDİLEN 2 BİN 197 HAT SAHİBİ ŞAHSA ADLİ İŞLEM YAPILDI\"
Ayrıca Denizli\'deki \"ByLock\" kullanıcıları hakkında da verilen rakamlarda ise, \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 2 bin 197 hat sahibi şahsa adli işlem yapılmış olup, diğer ByLock kullanıcılarına yönelik soruşturmalar halen devam etmektedir. Denizli\'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesi ile 38 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştır\" ifadeleri kullanıldı.
\"GAYBUBET EVLERİNDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLEN 42 ŞAHIS YAKALANDI\"
Açıklamada gaybubet evlerine de dikkat çekilerek, \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Denizli\'de yeniden yapılanma sürecini deşifre etmek amacıyla ilimizde projeli olarak yapılan gaybubet evleri soruşturmaları kapsamında, sözde il imamı olarak görevlendirilen örgüt mensubu, Erzurum Bölge İmamı, Aydın İl İmamı ve Balıkesir Eğitim Danışmanı olmak üzere toplamda 28 şahıs tespit edilerek yakalanmışlardır. Yine ilimizde gaybubet evlerinde saklandığı tespit edilen 42 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalar neticesinde, şüphelilere ait çok sayıda sahte nüfus cüzdanı, dijital ve örgütsel doküman ile ayrı ayrı zarflara bölünmüş şekilde firari şüphelilere verilmek üzere hazırlandığı değerlendirilen yaklaşık 50 bin TL ve 61 bin Amerikan doları paraya el konulmuştur\" denildi.

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