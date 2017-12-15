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Denizli'de FETÖ'den aranan 4 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY ile ilgili olarak aranan kişilerin saklandığı ileri sürülen 'Gaybubet' evlerine yönelik operasyonda, çeşitli kentlerde örgüt üyeliğinden aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı

15 Aralık 2017 19:08

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY ile ilgili olarak aranan kişilerin saklandığı ileri sürülen \'Gaybubet\' evlerine yönelik operasyonda, çeşitli kentlerde örgüt üyeliğinden aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli \'Gaybubet\' evlerine yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramada, örgüte ait dijital bilgiler ele geçirildi. FETÖ/PDY\'de üyeliğinden Kayseri\'de aranan K.Y. ile M.A., Balıkesir\'de aranan Ö.Ş. ve Denizli\'de aranan M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

 

 

 

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