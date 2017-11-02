Denizli'de FETÖ'den 5 bin 475 kişi hakkında soruşturma açıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği iddiasıyla ilgili 5 bin 475 kişi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. 30 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiğini belirten Savcılık, halen 923 sanığın yargılamasının devam ettiğini, 9 kişinin ise beraat ettiğini açıkladı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, soruşturma açılan, tutuklanan, yargılanan ve beraat edenlerin rakamlarını verdi. Başsavcılığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

\"Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi teşebbüsü sonrasında, başlatılan soruşturmalar kapsamında, toplam 5 bin 475 kişi hakkında FETÖ Örgütü Üyeliği iddiasıyla soruşturma yürütüldü. Bu soruşturmalar sonucunda 2 bin 650 kişi hakkında kamu davası açıldı, bin 486 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bin 339 kişi hakkındaki soruşturma ise halen devam ediyor. Yargılamaları devam eden 923 tutuklu sanık bulunuyor. Soruşturması devam eden 6 kişi ise tutuklu. Açılan davalarda 30 kişi hakkında mahkumiyet hükmü kuruldu, 9 kişi hakkında ise beraat kararı verildi.\"