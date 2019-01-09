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Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

09 Ocak 2019 17:06

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında esnaf, işçi ve özel şirket çalışanı gibi çeşitli meslek gruplarından 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dokümanlara el konuldu. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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