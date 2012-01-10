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Denizli'de eğitime bir gün ara verildi DENİZLİ (A.A)

10 Ocak 2012 20:56

-Denizli'de eğitime bir gün ara verildi DENİZLİ (A.A) - 10.01.2012 - Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Buldan ve Sarayköy ilçeleri dışında il genelindeki ilk ve ortaöğretim okullarında eğitime bir gün ara verildi. Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, öğrencilerin okula gidiş dönüşlerinde güvenliklerini sağlanması amacıyla yarın Buldan ve Sarayköy ilçeleri dışında il genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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