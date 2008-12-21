Denizli'de dostluk kazandı



Turkcell Süper Lig'de Denizli'de oynanan maçta Denizlispor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'in 16. hafta maçında Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.



İlk yarıda her iki takım da karşılıklı ataklar ile gol bulmaya çalıştı.



Ev sahibi takımda İzzet Akgül ve Roberts ile hücumda etkisiz kalırken, Ankaragücü ise hafta içi transfer söylentileriyle adını çok söz ettiren Gökhan Emreciksin, Mehmet Yılmaz ve Jaba ile gol aradı.



Misafir takım Ankaragücü, Gökhan Emreciksin ile 36. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarıda başka gol olmayınca devre bu sonuçla sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Denizlispor, Ankaragücü'ne göre daha atak oynamaya başladı.



Denizlispor aradığı golü 67. dakikada İzzet Akgül ile buldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla Denizlispor puanını 15'e çıkartırken, Ankaragücü de 15 puana çıkmış oldu.





DENİZLİSPOR: 1 - ANKARAGÜCÜ: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa, İsmail Şencan, Hakan Atilla Gökbilgin

Denizlispor: Cenk, Süleyman Olgun, Güray, Kratochvil, Çağlar Birinci, Emin Aladağ, Braga, Carlos Alberto, Caner Celep, İzzet Akgül, Roberts



Ankaragücü: Serkan, Elyasa, De Souza, Chaabani, Murat Duruer, Gökhan Emreciksin, Barbaros (Dk. 26 Cem Can), İbrahim Ege, Murat Erdoğan, Mehmet Yılmaz, Jaba

Goller: Dk. 36 Gökhan Emreciksin (MKE Ankaragücü), Dk. 67 İzzet Akgül (Denizlispor)



Sarı Kartlar: Dk. 30 Carlos Alberto, Dk. 31 Süleyman (Denizlispor), Dk. 35 Gökhan Emreciksin (MKE Ankaragücü)



MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü, deplasmanda Denizlispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



4. dakikada Denizlispor penaltı atışından yararlanamadı. Bu dakikada MKE Ankaragücü ceza alanı içinde İzzet, De Souza ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Kratochvil'in kulladığı penaltı atışında top auta gitti.



36. dakikada Ankaragücü öne geçti. Gelişen kontratakta Mehmet Yılmaz'ın pasında topla buluşan Gökhan Emreciksin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 0-1.



İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

