Denizli'de doğumdan sonra ölüme idari soruşturma

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Devlet Hastanes\'inde doğum yaptıktan sonra sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde yaşamını yitiren 36 yaşındaki Şirvan Yalçın\'ın ölümüyle ilgili ailesinin ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği\'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Yalçın\'ın tek başına doğum yaptığı iddalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilip, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Serinhisar\'ın Yatağan Mahallesi\'nde yaşayan 1 çocuk annesi tekstil işçisi Şirvan Yalçın, geçen 19 Ağustos tarihinde doğum sancısı çekmesi üzerine eşi minibüs şoförü 45 aşındaki Mehmet Yalçın tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yalçın, buradan doğum için Denizli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi\'ne yatırılan Şirvan Yalçın\'a normal doğum yapması için suni sancı verildi. Yaklaşık 12 saat sonra, personelin öğle yemeğine gittiği sırada kendi başına doğum yapıp bir erkek bebek dünyaya getirdiği iddia edilen Şirvan Yalçın, ardından yoğun bakıma alındı. Yalçın, dün yaşamını yitirdi.

\"BEBEĞİN BEYNİNDE HASAR OLUŞTU\" İDDİASI

Hastane personelinin öğle yemeğine çıktığı sırada eşinin tek başına doğum yapıp, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini öne süren Mehmet Yalçın, doğum sırasında eşinin rahminin parçalandığını, personelin kanamayı geç farketmesi nedeniyle ihmal sonucu öldüğünü iddia etti. 3 kilo 810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin de havasız kaldığı için beyninde hasar oluştuğunu söyledi. Eşinin ölümüyle ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyursunda bulunduğunu vurgulayan Yalçın, \"Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa da dilekçe gönderdim\" dedi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Şirvan Yalçın\'ın iddialarına Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği yazılı açıklama ile cevap verdi. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilip, \"Hasta Şirvan Yalçın\'ın riskli gebelik ve polihidramnios teşhisiyle 19 Ağustos\'ta saat 13.05\'te Denizli Devlet Hastanesi Doğum Servisi\'nde Kadın Doğum Uzmanı ve 2 ebe eşliğinde normal doğuma alınmıştır. Doğum sonrası bebekte solunum sıkıntısı izlenmesi üzerine çocuk uzmanının önerisi ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakıma sevki yapılmıştır. Anne Şirvan Yalçın\'ın doğum sonrası kanamasının çok olması nedeniyle kadın doğum uzmanları, perinatoloji uzmanı, kalp damar cerrahisi uzmanı, üroloji uzmanından oluşan bir ekip tarafından opere edilmiştir. Rahmi alınarak kanaması durdurulan hasta, ameliyat sonrası takipte dissemine intravasküler koagülasyon gelişmesi, aferez trombosit gibi kan ürünlerine ihtiyaç duyulması ve hematoloji uzmanının da bulunduğu bir üst basamakta takibinin uygun olması gerekçesiyle Pamukkale Üniversitesi Yoğun Bakımı\'na sevk edilmiştir. 10 gün süren üniversite hastanesindeki yoğun bakımdaki tedavisi esnasında hasta Yalçın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde hayatını kaybetmiştir\" denildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca, \"Yalçın\'ın doğumhanede yalnız doğum yaptığı, başında hekim ve sağlık personeli bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmamaktadır. Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı\'ndan alınan bilgiye göre hasta Yalçın\'ın genetik tarama testlerinin daha önce yapılmadığı ve Denizli Devlet Hastanesi\'ne hiç başvurmamış olduğu tespit edilmiştir. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmıştır\" ifadesine yer verildi.

FOTOĞRAF