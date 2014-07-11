Denizli'de tüp patlaması; 1 kişi öldü, 3'ü ağır 36 kişi yaralandı!

Denizli'nin Bayramyeri ilçesindeki bir fırında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3’ü ağır 36 kişi yaralandı, çevrede büyük hasar meydana geldi.

Olay saat 08.50 sıralarında, Bayramyeri Meydanı'nın arkasındaki 357'nci Sokak'ta bir sokak içindeki fırında meydana geldi.

Şiddetli patlamayla birlikte fırın harabeye dönerken, sokaktaki araçlar ile binalar büyük hasar gördü.

Patlama sırasında fırında bulunanlar ile sokaktan geçenlerin de aralarında bulunduğu 36 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Validen açıklama

Denizli Valisi Abdülkadir Demir NTV yayınında şunları söyledi:

"8 katlı bir binanın alt katında fırındaki LPG tüplerinden bir tanesinin patladığı ve bundan kaynaklandığı kesinleşmek üzere. Doğalgaz olmadığı anlaşıldı. 1 vatandaşımız vefat etti, 20 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan 3 tanesinin hayati tehlikesi olduğu görülmekte. Maalesef yaralılarımız arasında yoldan geçenler de etkilenenler var. Çeşitli hastanelerde tedavileri devam ediyor."

AFAD: 36 yaralı

Durum Müdürlüğü’nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada, yaralı sayısının 3’ü ağır 36’ya çıktığı bildirildi. Durumu hafif olan yaralıların da hastaneye kendilerinin gitmesiyle yaralı sayısının arttığı öğrenildi. Yaralılardan 16’sının tedavisinin ayakta yapıldığı ancak işleri sahibi olduğu belirtilen 8 aylık hamile Didem Fazlı’nın vücudunda yüzde 50 yanık meydana geldiği, yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

AFAD’ın açıklamasında ilk belirlemeye göre patlamaya sanayi tipi tüplerden sızan gazın neden olduğu bildirildi.

Öte yandan zemininde bir ay önce devirle yeniden açılan unlu mamüller işyerinin bulunduğu 6 katlı binanın üst katlarının boş olduğu görüldü. Oldukça eski olan binanın daha önce sürücü kursu tarafından kullanıldığı kaydedildi.